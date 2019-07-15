Футболист Уремович: "Рубин" стал больше атаковать под руководством тренера Шаронова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" стал показывать более атакующую игру под руководством тренера Романа Шаронова. Таким мнением с журналистами после матча поделился защитник "Рубина" Филип Уремович.

В понедельник "Рубин" в гостевом матче первого тура чемпионата России сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. В межсезонье Шаронов сменил на посту тренера казанской команды Курбана Бердыева.

"Игра была хорошей с обеих сторон, обе команды имели возможности забить, ничья - закономерный результат. Мы достойно начали чемпионат, и, надеюсь, продолжим в том же духе в следующем туре. Мы хорошо контролировали мяч, атаковали, но хотелось бы действовать лучше", - сказал Уремович.

"Может, это разные системы. Предыдущий тренер играл в три центральных защитника, сейчас мы играем в защите вчетвером, мы показываем более атакующую игру. При Бердыеве у нас были хорошие системы, но они не сработали в прошлом сезоне. Сегодня получилось намного лучше", - отметил 22-летний хорват.

Во втором туре "Локомотив" дома примет "Тамбов", матч пройдет 21 июля. В этот же день "Рубин" сыграет в гостях с московским "Динамо".