Семин не удивлен голу бывшего футболиста "Локомотива" Кварацхелии

ТАСС, 15 июля. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не удивлен голу казанского "Рубина", который в ворота его команды забил бывший футболист столичного клуба Хвича Кварацхелия. Об этом он заявил во время послематчевой пресс-конференции.

В понедельник "Локомотив" дома сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1 в матче первого тура чемпионата России. У казанского клуба единственный мяч забил Кварацхелия на 76-й минуте.

"Так всегда бывает, когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей, - заявил Семин. - Мне сложно сказать, правильно ли назначен пенальти в первом тайме, нужны видеоповторы, тогда можно будет определить, был фол в штрафной или за линией. Возможно, если бы судья посмотрел повтор, то он бы принял другое решение в эпизоде с попаданием мяча в руку. Нереализованные моменты бывают всегда, но хорошо, что они возникают, игра есть".

Матч с "Рубином" пропускал нападающий "Локомотива" Федор Смолов, футболист отсутствовал в заявке на встречу. "Смолов пропустил игру из-за болезни. Выпустил Рыбчинского, потому что он достаточно быстрый футболист, который мог обыграть Денисова на фланге, все сильнейшие сегодня вышли на поле" - добавил главный тренер "Локомотива".

В матче второго тура железнодорожники примут дебютанта чемпионата России "Тамбов". Матч состоится 21 июля, начало - 16:30 мск.