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Футбол в России

Рыбус: футболисты "Локомотива" расстроены ничьей с "Рубином" в первом туре РПЛ

В матче первого тура "Локомотив" на своем поле не смог переиграть казанский "Рубин"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Игроки московского "Локомотива" расстроены ничейным результатом в матче первого тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином". Об этом журналистам после матча заявил польский защитник столичной команды Мацей Рыбус.

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В понедельник "Локомотив" в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Рубином" (1:1).

"В первом тайме мы не забили пенальти, и у нас, и у "Рубина" были моменты, но не сказал бы, что их было много. Мы все расстроены, не хотели терять очки в начале сезона, но надо отдать должное "Рубину". Надеюсь, в следующей игре возьмем очки", - заявил Рыбус.

В составе "Рубина" голом отметился 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который отказался подписывать полноценный контракт со столичным клубом после полугодичной аренды. "Нет, не обиделись на этот гол, желаем ему удачи. Он молодой игрок, у нас играл немного, поэтому желаю ему больше играть", - сказал Рыбус.

Поляк отметил, что команде требуется усиление. "Нам играть в трех турнирах, нужно больше игроков, но все стараются, никого не хочу обижать. Считаю, что нужен опорный полузащитник, но я не занимаюсь трансферами, это вопрос к руководству", - подчеркнул защитник.

"Локомотив" пропустил случайный гол

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев, в свою очередь, считает, что гол "Рубина" был случайным.

"Игра шла на равных, мы начали лучше, а после момента с незабитым пенальти мы просели, это повлияло психологически, но ненадолго. Возможно, мы могли забить больше перед тем, как "Рубин" сравнял счет. Думаю, пропущенный гол - случайность, не скажу, что нас поджимал соперник. Мы расстроились, ведь хотелось начать сезон с победы", - сказал Коломейцев.

Защитник "Рубина" Егор Сорокин назвал прошедший матч тяжелым. "Результат неплохой, но хотели выиграть, в концовке чуть подсели, но в целом матч можно занести нам в актив. Мы должны прибавлять и набирать очки. Команда меняется, мы сейчас играем по другой схеме и у нас другая система подготовки", - сказал футболист.

Во втором туре "Локомотив" дома примет "Тамбов", матч пройдет 21 июля. В этот же день "Рубин" сыграет в гостях с московским "Динамо".

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