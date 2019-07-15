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Футбол в России

Семин считает, что сезон для футболиста "Локомотива" Фарфана пропал

Нападающий получил травму колена во время выступления за сборную Перу на Кубке Америки, срок восстановления может составить до восьми месяцев
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Сезон для перуанского нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана можно считать пропавшим. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер клуба Юрий Семин.

В понедельник "Локомотив" сыграл дома вничью с казанским "Рубином". Матч завершился со счетом 1:1. Голы на свой счет записали полузащитник москвичей Алексей Миранчук (66-я минута) и грузинский игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия (76), который во второй половине сезона-2018/19 выступал за "Локомотив".

"Большая группа футболистов не вылечилась еще с прошлого сезона, - сказал Семин. - Для Фарфана, вероятно, сезон уже пропал. Кто есть, теми и играем".

34-летний форвард получил тяжелое повреждение, выступая за сборную Перу на Кубке Америки, который проходил с 15 июня по 7 июля в Бразилии. В пятницу он перенес операцию на колене. Точные сроки восстановления станут известны позднее.

В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 мяча и отдав 12 голевых передач. В составе "Локомотива" нападающий становился чемпионом России и дважды - обладателем Кубка России. Ранее Фарфан выступал за перуанский "Альянс Лима", голландский ПСВ, немецкий "Шальке" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ.

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