Семин считает, что сезон для футболиста "Локомотива" Фарфана пропал

ТАСС, 15 июля. Сезон для перуанского нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана можно считать пропавшим. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер клуба Юрий Семин.

В понедельник "Локомотив" сыграл дома вничью с казанским "Рубином". Матч завершился со счетом 1:1. Голы на свой счет записали полузащитник москвичей Алексей Миранчук (66-я минута) и грузинский игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия (76), который во второй половине сезона-2018/19 выступал за "Локомотив".

"Большая группа футболистов не вылечилась еще с прошлого сезона, - сказал Семин. - Для Фарфана, вероятно, сезон уже пропал. Кто есть, теми и играем".

34-летний форвард получил тяжелое повреждение, выступая за сборную Перу на Кубке Америки, который проходил с 15 июня по 7 июля в Бразилии. В пятницу он перенес операцию на колене. Точные сроки восстановления станут известны позднее.

В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 мяча и отдав 12 голевых передач. В составе "Локомотива" нападающий становился чемпионом России и дважды - обладателем Кубка России. Ранее Фарфан выступал за перуанский "Альянс Лима", голландский ПСВ, немецкий "Шальке" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ.