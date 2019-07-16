Сборная России по водному поло не смогла побить рекорд результативности ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Российские ватерполистки разгромили команду Южной Кореи в матче второго тура чемпионата мира по водным видам спорта со счетом 30:1. Предыдущую встречу хозяйки турнира проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64, что теперь является рекордом мировых первенств.

Ранее представители южнокорейской команды признавалась, что главная цель на этом чемпионате мира - забросить хотя бы один мяч. В матче с россиянками спортсменки смогли выполнить задачу. После гола некоторые из них заплакали от счастья. Автором исторического достижения стала 17-летняя Дасыль Кюнг.

Женская сборная Южной Кореи впервые участвует на чемпионате мира, куда она попала на правах хозяйки турнира. В оргкомитете первенства отметили, что южнокорейская команда была собрана всего месяц назад и успела в рамках подготовки провести шесть матчей, соперниками в которых стали школьные коллективы. Самой младшей ватерполистке в команде 13 лет.

Сборная России вышла на первое место в группе B, опередив команду Венгрии, которая свой матч против канадских спортсменок проведет позднее. В следующем туре россиянки встретятся с венгерками. Игра состоится 18 июля, начало - 14:30 мск. Сборная Южной Кореи в этот же день проведет матч с командой Канады.

В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.