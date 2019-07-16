Белофастов: российские ватерполистки не стремились забросить 70 мячей команде Южной Кореи

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло в матче чемпионата мира с южнокорейской командой не стремилась превзойти рекорд венгерок, которые ранее одержали победу над соперницами со четом 64:0. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Андрей Белофастов.

Российские ватерполистки в матче второго тура чемпионата мира по водным видам спорта одолели южнокорейскую сборную со счетом 30:1. Предыдущую встречу хозяйки турнира проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64, что теперь является рекордом мировых первенств.

"Мы преследовали свои цели, задача забросить 70 мячей, как это сделала команда Венгрии, перед нами не стояла, - сказал Белофастов. - Перед игрой хорошо потренировались, смогли поплавать и нагрузиться, поэтому остальное вышло на второй план. Главное, что взяли два очка".

В матче с россиянками южнокорейские спортсменки смогли выполнить задачу, которую ставили перед началом турнира - забросить хотя бы один мяч. Его автором стала 17-летняя Дасыль Кюнг. Команда была собрана всего за месяц до старта турнира и успела в рамках подготовки провести шесть матчей, соперниками в которых стали школьные коллективы.

"В конце встречи немного потеряли концентрацию, ничего особенного. Было ли желание не пропустить? Сложно говорить, потому что такие игры расслабляют, но девочки сохраняли концентрацию на протяжении всего матча. Однако я такой слабой сборной давно не видел, Южная Корея получила право выступить здесь на правах хозяйки турнира, пусть спортсменки развиваются", - добавил специалист.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.