Российские ватерполистки не хотели издеваться над командой Южной Кореи в матче ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России в матче чемпионата мира с командой Южной Кореи не хотела издеваться над оппонентом, а стремилась привить молодым соперницам любовь к водному поло. Об этом журналистам рассказала игрок национальной команды Евгения Иванова после окончания встречи, которая прошла во вторник.

Матч завершился со счетом 30:1. Предыдущую встречу хозяйки турнира проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64, что теперь является рекордом мировых первенств. "Задачей на матч было сохранить максимальную форму, поэтому перед игрой мы провели полноценную тренировку. Во встрече работали над техническими моментам и заодно дали сопернику почувствовать водное поло, не издеваясь над ним", - сказала Иванова.

"У нас не было цели побить рекорд, потом что, играя с детьми, хочется привить им любовь к спорту. Они хотели на этом турнире забросить хотя бы один мяч, поэтому мы от души за них порадовались", - отметила ватерполистка.

Автором исторического гола - первого для Южной Кореи на чемпионатах мира - стала 17-летняя Дасыль Кюнг. Команда была собрана всего за месяц до старта турнира и в рамках подготовки успела провести только шесть матчей, соперниками в которых были школьные коллективы.

"Тренер дал на матч установку, чтобы каждая из нас забросила по три мяча. Мы ее выполнили. Хотели, чтобы забила и вратарь, но не получилось", - добавила Иванова.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.