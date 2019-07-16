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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Автор первого гола команды Южной Кореи на ЧМ заявила, что пришла в водное поло месяц назад

17-летняя Дасыль Кюнг забросила мяч в ворота сборной России (1:30) во время матча второго тура первенства

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Дасыль Кюнг, которая стала автором первого в истории гола женской сборной Южной Кореи на чемпионатах мира, начала заниматься водным поло только месяц назад. Об этом журналистам рассказала сама 17-летняя спортсменка после встречи с командой России.

Российские ватерполистки в матче второго тура чемпионата мира по водным видам спорта одолели южнокорейскую сборную со счетом 30:1. Предыдущую встречу хозяйки турнира проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64, что теперь является рекордом мировых первенств.

"Водным поло я начала заниматься всего месяц назад, - рассказала Кюнг. - Несмотря на то, что у меня в школе есть ватерпольная команда, в этом виде спорта свои силы не пробовала. Гол стал очень эмоциональным моментом для нашей команды, мы даже не смогли сдержать слез. Хочу поблагодарить своих подруг по команде и тренеров, которые помогли мне добиться этого".

Команда Южной Кореи была собрана всего за месяц до старта турнира. В рамках подготовки спортсменки успели провести только шесть матчей, соперниками в которых были школьные коллективы.

Следующую встречу команда проведет 18 июля против сборной Канады.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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