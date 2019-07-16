Турнир мировой серии гран-при по бадминтону открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Международный турнир по бадминтону Russian Open открылся во вторник во Владивостоке в 15 раз, он станет одним из этапов отбора на летние Олимпийские игры - 2020 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта Приморья.

"16 июля во Владивостоке в спорткомплексе "Олимпиец" начался турнир мировой серии гран-при по бадминтону Russian Open 2019, Part of the BWF tour Super 100. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены из России, Испании, Индии, Малайзии, Англии, Таиланда, Болгарии, Израиля, Канады, Финляндии, Бельгии, Германии, Эстонии, Гонконга, Японии, Кореи и других стран. Отборочные игры стартуют 16 июля и продлятся до финалов, которые состоятся в воскресенье, 21 июля. Спортсмены традиционно разыграют награды в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной паре", - сообщила пресс-служба.

Спортсмены будут бороться за рейтинговые очки, которые позволят попасть на Олимпиаду - 2020 в Токио, и разделят призовой фонд размером $75 тыс.

"Приморье на правах хозяев выставляет молодежную сборную - на турнир выступят молодые бадминтонисты, для которых участие в нем станет отличной возможностью набраться опыта и мастерства с сильнейшими бадминтонными ракетками мира", - добавили в пресс-службе департамента.