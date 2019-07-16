Немец Веллброк завоевал золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта завоевал немец Флориан Веллброк, победивший на дистанции 10 км в плавании на открытой воде. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Веллброк преодолел дистанцию за 1 час 47 минут 55,9 секунды. Вторым к финишу пришел француз Марк-Антони Оливье, который отстал от победителя на 0,2 секунды. Третьим стал немец Роб Муффельс, проигравший соотечественнику 1,5 секунды.

Россиянин Кирилл Абросимов занял 19-е место, преодолев дистанцию за 1 час 48 минут 55,9 секунды. Евгений Дратцев добрался до финиша за 1 час 49 минут 37,4 секунды, став 22-м.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-2-0). Третью строчку занимают теперь команды Германии и Украины (по 1-0-1).

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.