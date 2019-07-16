Экипаж Шибалова выиграл на международном ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков. По предварительным подсчетам, он преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 1 минуту 40 секунд.

Он проехал финальный спецучасток по Китаю от Цзяюйгуаня до Дуньхуана длиной 255 км за 2 часа 36 минут 28 секунд.

Вторым в общем зачете стал российский экипаж "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды), последний этап он преодолел за 2 часа 37 минут 2 секунды. На третьем месте - еще один российский коллектив "Камаз-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+52:05). Его время на финальном спецучастке - 02:51:04.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолели 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.