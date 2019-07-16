Клуб НБА "Мемфис" стал победителем Летней лиги в Лас-Вегасе

ТАСС, 16 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис" выиграл у "Миннесоты" в финале розыгрыша Летней лиги, которая проходила в Лас-Вегасе, впервые в своей истории став чемпионом турнира. Встреча завершилась со счетом 95:92.

"Мемфис" впервые вышел в финал Летней лиги в Лас-Вегасе, ранее команде удавалось добиться подобного результата на турнире в Орландо в 2014 году. Однако тогда клуб уступил "Филадельфии" (75:91). "Миннесота" добиралась до финала Летней лиги в 2016 году, проиграв в овертайме решающего матча "Чикаго" со счетом 82:84.

Лучшим игроком турнира был признан тяжелый форвард "Мемфиса" Брэндон Кларк. Он же стал самым полезным баскетболистом финальной встречи. Кларк записал на свой счет дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов. "Мемфис" стал шестой командой Западной конференции НБА за последние семь лет, которая выиграла титул.

Летняя лига проходит в межсезонье. Команды НБА просматривают новичков, незадрафтованных игроков и баскетболистов из Лиги развития НБА (G League).