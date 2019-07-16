Губернатор Свердловской области поручил проработать план строительства Деревни Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона проработать план застройки территории в Екатеринбурге, где в 2023 году разместится Деревня спортсменов Всемирной летней Универсиады. Об этом во вторник журналистам сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Евгений Куйвашев дал поручение правительству области совместно с администрацией Екатеринбурга проработать план застройки территории, где будет размещена Деревня Студенческих игр", - сообщили в департаменте.

После проведения Студенческих игр территория деревни достанется Уральскому федеральному университету (УрФУ).

"Наследием Универсиады станет удобный, современный, красивый, зеленый, экологически чистый микрорайон, в котором впоследствии будут размещены учебные корпуса и кампус Уральского федерального университета", - цитирует департамент слова губернатора.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.