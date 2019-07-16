Капитан сборной Казахстана и клуба КХЛ "Барыс" Боченски завершил карьеру

ТАСС, 16 июля. Американский нападающий казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" Брэндон Боченски завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил журналист газеты Grand Forks Herald Брэд Шлоссман в своем аккаунте в Twitter.

По информации источника, 37-летний Боченски будет работать в американской холдинговой компании "Бёркшир Хэтэуэй", которая находится Гранд-Форкс (США, штат Северная Дакота).

Боченски выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго", "Оттава", "Бостон", "Анахайм", "Нэшвилл" и "Тампа". Всего в НХЛ провел 156 матчей, в которых набрал 68 очков (28 шайб + 40 передач).

С 2010 по 2017 год выступал за "Барыс", затем объявил о завершении карьеры, однако в июле прошлого года вновь подписал контракт с казахстанской командой. В КХЛ он принял участие в 455 встречах, набрав 444 очка (179+265). В сезоне-2011/12 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. В прошлом сезоне провел 44 матча в "регулярке", набрав 34 очка (15+19), в плей-офф сыграл в 12 встречах, забросив 4 шайбы и сделав 9 передач.

С 2015 года Боченски играл в составе сборной Казахстана.