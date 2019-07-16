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РУСАДА подтвердило дисквалификацию волейболиста Мороза

Бывший игрок сборной России отстранен на 18 месяцев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на официальном сайте о дисквалификации бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза сроком на 18 месяцев.

Ранее о дисквалификации Мороза ТАСС сообщил агент 32-летнего спортсмена Дмитрий Резванов. Дисквалификация отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

Также РУСАДА объявило о дисквалификации 49-летней велосипедистки Татьяны Паниной на шесть месяцев. Панина является победителем Всемирных игр ветеранов спорта, серебряным и бронзовым призером российского первенства. Кроме того, на четыре года дисквалифицирован российский лыжник Сергей Корсаков.

Трехмесячную дисквалификацию получил 18-летний баскетболист красноярского "Енисея" Павел Метелев.

Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018). Он является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России с 2012 по 2015 год.

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