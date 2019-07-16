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ММА

Боец Тухугов будет готовиться к поединку в UFC в Таиланде

Он проведет бой 7 сентября в Абу-Даби

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов проведет в Таиланде подготовку к поединку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Зубайра будет готовиться в Таиланде. В США он уже не полетит", - сказал собеседник агентства.

Тухугов должен провести следующий бой 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби. Спортсмен не выступал в ММА около двух лет. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) ранее сократила срок дисквалификации Тухугова, что позволит ему выступить в Абу-Даби.

Всего на счету бойца 18 побед и четыре поражения.

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