На развитие спорта в Свердловской области дополнительно направят 208 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Текущие расходы на физкультуру и спорт в Свердловской области увеличатся на 208 млн рублей, соответствующие поправки в бюджет правительство региона приняло 16 июля, сообщил во вторник журналистам департамент информационной политики области.

"Эти средства, в частности, будут направлены Фонду поддержки спорта высших достижений в Свердловской области, на организацию чемпионата мира по боксу в сентябре текущего года, а также на приобретение оборудования для спортивных сооружений", - говорится в сообщении департамента.

Средства областной казны направят и на подготовку к Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение правительству области совместно с администрацией Екатеринбурга проработать план застройки территории, где будет размещена Деревня спортсменов Студенческих игр.

"Благодаря нашей работе по оптимизации бюджетных средств нам удалось их перераспределить между главными распорядителями и выделить приоритетные расходы, в числе которых мероприятия по подготовке к Универсиаде", - цитирует департамент слова министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.

Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.