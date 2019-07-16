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ММА

Гарбрандт не ведет переговоров о бое с Яном

Ранее американец высказывался о возможности такого поединка

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт не ведет переговоры о поединке с россиянином Петром Яном. Об этом ТАСС сообщили в команде американца.

Ранее Гарбрандт заявил, что планирует вернуться в ноябре и рассматривает Яна в качестве соперника.

"Пока таких планов нет. Коди лишь высказал то, что возможно в будущем", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, Ян может возглавить турнир UFC в России 9 ноября. Всего на счету 26-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. В активе 28-летнего Гарбрандта 11 побед и три поражения.

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