Клуб КХЛ "Йокерит" продлил контракт с тренером Марьямяки

ТАСС, 16 июля. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" продлил контракт с главным тренером команды Лаури Марьямяки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до весны 2022 года.

Марьямяки возглавил "Йокерит" в июне 2018 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ финский клуб занял четвертое место в Западной конференции и уступил в серии первого раунда плей-офф московскому "Динамо" (2-4).

Специалист дважды приводил "Кярпят" к титулу чемпиона Финляндии (2014, 2015). В сезоне-2017/18 выиграл Евротур с финской сборной.