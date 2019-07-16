Минспорт и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве по проекту "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков и генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации проекта "Спорт - норма жизни". Церемония подписания соглашения прошла во вторник в министерстве спорта.

Документ определяет принципы, направления и формы сотрудничества министерства спорта и компании в целях реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". При участии Минспорта России "Газпром нефть" продолжит развивать спортивные проекты, которые реализуются в рамках корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города".

"Главная цель программы социальных инвестиций "Родные города" - рост качества жизни в регионах деятельности компании, - сказал Дюков. - Создание возможностей для занятий спортом и посещения интересных спортивных мероприятий, безусловно, способствует достижению этой цели. При этом ряд наших проектов, особенно детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти", уже давно переросли уровень корпоративной социальной программы, став соревнованиями международного масштаба. Уверен, что сотрудничество с Минспортом России дополнительно повысит статус этих проектов и позволит развивать их еще эффективнее".

"Федеральный проект "Спорт - норма жизни" ориентирован, прежде всего, на вовлечение россиян в массовый спорт и подготовку спортивного резерва страны, - сказал Колобков. - Мы приветствуем инициативы бизнеса, направленные на популяризацию среди детей, молодежи и взрослых спортивного образа жизни, что способствует достижению результата - увеличению показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан до 55%. Убежден, что "Газпром нефть" станет надежным партнером Минспорта России в решении этой задачи".

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы. Нацпроект также включает в себя еще четыре федеральных проекта: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.