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Еврокубки

Евролига не видит проблемы в задержке объявления столицы "Финала четырех" - 2020

Ранее сообщалось, что место проведения "Финала четырех" будет объявлено в начале июля

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги не видит проблемы в том, что до сих пор не объявило место проведения "Финала четырех" 2020 года, высока вероятность, что это произойдет на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе организации.

Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город, где пройдет "Финал четырех" 2020 года, будет объявлен в начале июля, перед жеребьевкой Еврокубка.

"Высока вероятность, что город будет объявлен на этой неделе. Причина задержки в основном в том, что закрытие контракта "Финала четырех" - это длительный процесс, и пока он не завершен, мы не можем перейти к официальному объявлению. Никакой странной причины [задержки объявления] или проблемы нет. Просто идет обычный пересмотр контракта и процесс подписания", - заявили в Евролиге.

На проведение "Финала четырех" претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.

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