РФС рассчитывает, что использование VAR в чемпионате России начнется со второго тура

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что система видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России будет применяться уже со второго тура. Об этом он рассказал журналистам во вторник после встречи с министром спорта Павлом Колобковым.

Перед сезоном президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин говорил о задаче запустить систему VAR с первого тура. В понедельник на матче чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" (1:1) VAR использовался в офлайн-режиме. Система пока не применялась в матчах Российской премьер-лиги в онлайн-режиме.

"РФС отвечал за использование VAR в Кубке России и в стыковых матчах за право играть в высшей лиге, все прошло успешно. Велась работа и по запуску VAR в премьер-лиге. В данном случае участников процесса, которые должны были договориться между собой, было больше, к сожалению, поэтому в сроки, которые лига поставила перед собой, не удалось уложиться. Но мы рассчитываем, что начиная со второго тура официальное использование VAR будет иметь место", - сказал Дюков.

"Думаю, на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны, сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА, чтобы на одном из матчей официально использовать VAR в онлайн-режиме", - добавил президент РФС.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.