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Футбол в России

РФС отправил запрос в IFAB на разрешение работы системы видеоассистента рефери

Глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не назвал сроков ответа международной организации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отправил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом на пресс-конференции во вторник по итогам первого тура чемпионата России заявил глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Ранее руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин сообщил ТАСС, что РФС во вторник планирует сделать запрос в IFAB для получения разрешения использовать систему в режиме онлайн.

"Мы отправили заявку на работу VAR. В зависимости от этого будем решать, на каких матчах он будет. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов", - сказал Егоров.

На вопрос о том, когда планируется получить ответ от IFAB, глава департамента судейства и инспектирования не смог назвать точных сроков. Игры второго тура чемпионата России пройдут 20 и 21 июля.

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