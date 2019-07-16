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Зеленский поручил разработать план подготовки Украины для проведения Олимпийских игр

Президент Украины считает, что нужно быть амбициозными в этих вопросах

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план подготовки инфраструктуры для проведения на Украине Олимпийских игр. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Нам нужен определенный план, чтобы мы, скажем, были готовы в течение трех-четырех лет все построить. И тогда мы сможем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал Зеленский на встрече с главой Министерства молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - добавил президент.

Бубка в свою очередь сообщил, что ближайшими олимпийскими турнирами, на проведение которых Киев может подать заявку, являются зимняя Олимпиада 2030 года или летняя в 2032 году. Однако, заметил он, наиболее реалистичным для Украины является возможность претендовать на проведение в будущем зимних или летних юношеских Олимпийских игр.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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