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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групп на чемпионате мира

Второе место заняли китаянки, третьими стали украинки
Российские синхронистки EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Российские синхронистки
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки получили 96,9426 балла. Второе место заняли китаянки (95,1543), третьими стали украинки (93,4514).

В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар. В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, россиянки завоевали их на Кубке Европы 2019 года.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году, Архиповская, Голядкина, Калинина, Комар, Чигирева и Шурочкина вместе с Анастасией и Дарьей Баяндиными, Дариной Валитовой и Варварой Субботиной одержали победу в данном виде программы.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе восемь золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (4-2-0), на третьем - команда Украины (1-0-2).

Соревнования в синхронном плавании будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай82111
2Россия4206
3Украина1023
4Германия1012
5Венгрия1001
6Италия0213
7США0213
8Франция0202
9Мексика0134
10Канада0112
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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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