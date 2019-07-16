Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групп на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки получили 96,9426 балла. Второе место заняли китаянки (95,1543), третьими стали украинки (93,4514).

В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар. В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, россиянки завоевали их на Кубке Европы 2019 года.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году, Архиповская, Голядкина, Калинина, Комар, Чигирева и Шурочкина вместе с Анастасией и Дарьей Баяндиными, Дариной Валитовой и Варварой Субботиной одержали победу в данном виде программы.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе восемь золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (4-2-0), на третьем - команда Украины (1-0-2).

Соревнования в синхронном плавании будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.