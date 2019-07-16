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Мировой футбол

СМИ: турецкий футбольный клуб "Менеменспор" по ошибке купил игрока

Представители клуба перепутали Альфу Яллоу с другим футболистом из Гамбии Ламином Яллоу

ТАСС, 16 июля. Турецкий футбольный клуб "Менеменспор" купил гамбийского игрока Альфу Яллоу по ошибке, а затем расторг с ним контракт. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Foroyaa.gm.

По информации источника, представители клуба перепутали его с другим футболистом из Гамбии Ламином Яллоу, который представляет команду "Салернитана" во втором дивизионе чемпионата Италии. Отмечается, что стороны в кратчайшие сроки договорились о переходе Альфы. Утверждается, что Ламина Яллоу находится в расположении "Салернитаны", где проходят предсезонные тренировки.

21-летний Альфа Яллоу по окончании контракта покинул португальский "Алкошетенсе", ранее он представлял индийский клуб "Юнайтед" и гамбийскую "Латрикунду". 24-летний Ламин Яллоу выступал за итальянские клубы "Кьево", в аренде играл за "Трапани", "Чезену" (оба - Италия). Он провел в прошлом сезоне 35 матчей во всех турнирах за "Салернитану", в которых забил шесть голов и отдал четыре передачи.

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