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Футбол в России

Капитан "Рубина" Подберезкин избежал серьезной травмы в матче РПЛ с "Локомотивом"

Полузащитника унесли с поля на носилках

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Капитан казанского "Рубина" Вячеслав Подберезкин избежал серьезной травмы в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Матч прошел в понедельник в Москве и завершился вничью со счетом 1:1. Подберезкин покинул поле на носилках и был заменен на защитника Данилу Степанова на 88-й минуте.

"Серьезной травмы у Вячеслава нет, по словам главного тренера Эдуардо Докампо, все дело в усталости. О готовности Подберезкина к матчу следующего тура говорить пока рано", - сказали в пресс-службе.

В матче второго тура РПЛ "Рубин" в гостях сыграет с московским "Динамо", игра пройдет 21 июля.

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