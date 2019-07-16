Решение о месте проведения матча "Оренбург" - "Зенит" будет принято в ближайшие дни

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение о том, на каком стадионе состоится матч третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом", будет принято в ближайшие дни. Об этом журналистам на пресс-конференции во вторник по итогам первого тура чемпионата России сообщил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

Домашним для футбольного клуба "Оренбург" является стадион "Газовик". 7 июля Пышкин в эфире канала "Матч ТВ" заявил, что этот стадион не прошел процедуру лицензирования и "Оренбург" будет проводить домашние игры в Самаре на стадионе "Самара-Арена". Спустя два дня на пресс-конференции в ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига получила письмо от президента "Оренбурга" Владимира Кияева с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России.

"Все стадионы готовы к матчам, единственное исключение - стадион в Оренбурге. Решение о том, состоится ли игра третьего тура там, будет принято в ближайшие дни".

Матч "Оренбург" - "Зенит" состоится 28 июля. Начало игры - 14:00 мск. Этот матч станет первым домашним в новом сезоне для "Оренбурга".