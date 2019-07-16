Мозгов хотел бы вернуться в БК "Химки", но решение будет принимать вместе с семьей

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов был бы рад вернуться в "Химки", но решение о продолжении карьеры будет принимать совместно с семьей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Мозгов на протяжении последних девяти лет выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 6 июля "Орландо" отчислил российского центрового, его контракт был рассчитан до 2020 года, по его условиям Мозгов должен получить $64 млн за четыре года. При отчислении гарантированная часть зарплаты игрока остается в платежной ведомости клуба, при этом она может быть распределена на несколько лет. По сообщениям СМИ, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры центрового станет подмосковный клуб Единой лиги ВТБ "Химки".

"Для меня это [разрыв контракта] не было новостью по большому счету. Я могу понять руководство "Мэджик", - сказал Мозгов. - На данный момент не знаю, как получится [говоря о продолжении карьеры]. В первую очередь для меня главное - восстановление, чтобы не болело колено. После этого буду задумываться дальше о карьере".

"Химки" - это было бы очень круто. Но надо понимать, что у меня есть супруга, ребенок и я давно сам себе не принадлежу. Когда у меня была только жена, она могла спокойненько, без возражений - куда я, туда и она. Но сегодня у нее чуть больше появилось власти: ребенка надо воспитывать, ему нужно ходить в школу, теперь нам всем вместе придется сесть и принять решение", - добавил Мозгов.

Помимо "Орландо", Мозгов выступал за "Нью-Йорк", "Денвер", "Кливленд", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин", в сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА вместе с "Кливлендом". За "Орландо" российский центровой не провел ни одного матча из-за травмы колена. В сезоне-2017/18 он выступал за "Бруклин", проведя 31 матч, в которых набирал в среднем 4,2 очка, делал 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. Мозгов уже выступал за "Химки" до перехода в НБА (2006-2010) и во время локаута в 2011 году.