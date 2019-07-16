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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Покровская: российские синхронистки в группе должны были побеждать с большим отрывом

По мнению главного тренера сборной России, судьи завысили оценки китайской команде
Сборная России по синхронному плаванию в групповых соревнованиях EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Сборная России по синхронному плаванию в групповых соревнованиях
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу должны были побеждать с большим отрывом, поскольку китайской команде судьи немного завысили оценки. Такое мнение журналистам высказала во вторник главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

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Россиянки получили 96,9426 балла, китаянки - 95,1543, третьими стали украинки (93,4514).

"Разрыв мог быть и побольше, потому что у китаянок было много ошибок. Наши тоже исполнили программу не очень чисто, но в отличие от соперниц, они старались делать элементы так, как надо, а не упрощали их. Тот же шпагат наши старались сделать резко, а не вяло. У нас хорошие оценки, в первую очередь за элементы, но мое личное мнение, что это неправильно", - сказала Покровская.

"Китаянки еще у нас учатся, снимают все наши тренировки. Шпионят? Да. Им же интересно узнать, к примеру, как мы исполняем элементы под водой", - добавила она.

В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар.

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