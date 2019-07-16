Мозгов признался, что пока физически не готов играть за сборную России по баскетболу

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой Тимофей Мозгов на сегодняшний день не готов играть за сборную России, он продолжает процесс восстановления после травмы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Сборная России 22 июля начнет подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года в Новогорске. Тренерский штаб включил Мозгова в число вызванных баскетболистов.

"Я очень хочу [помочь сборной России], но на сегодняшний день я просто физически не готов. Надежды, что мне на днях станет лучше, я не теряю, но чуда не происходит. А обещать, что приеду, без стопроцентной гарантии я не готов и не буду", - сказал Мозгов.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.

По мнению Мозгова, потенциально сборная способна бороться за медали турнира. "В составе клуба ты проводишь баскетбольный сезон, видишь, что из себя представляет команда, как она играет, а сборная - каждый год новая история, новые игроки добавляются. Поэтому важно, в какой кондиции подойдут ребята к матчам, какие игроки смогут приехать в национальную команду, как сложатся взаимоотношения, - считает Мозгов. - Совершенно точно, что ребята у нас талантливые и могут побиться за медали чемпионата мира, если все будут здоровы, если все приедут и будут играть сердцем".