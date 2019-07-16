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КХЛ

"Нефтехимик" подписал пробный контракт с хоккеистом Коротковым

Клуб из Нижнекамска взял на просмотр воспитанника московского "Спартака"

ТАСС, 16 июля. Хоккеист Евгений Коротков заключил пробный контракт с нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 31-летним форвардом не разглашаются.

Пробный контракт заключается с игроком, которого клуб приглашает для работы на время предсезонного сбора. По его итогам оценивается уровень профессионализма хоккеиста и возможности заключения с ним контракта.

В сезоне-2018/19 нападающий провел за череповецкую "Северсталь", за которую сыграл в 14 матчах и отдал 3 результативные передачи, и ярославский "Локомотив". В составе ярославского клуба форвард отыграл 26 матчей в регулярном сезоне и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заработав три очка (одна шайба и две голевые передачи).

Ранее Коротков, воспитанник спартаковской школы хоккея, выступал за ЦСКА, хабаровский "Амур", уфимский "Салават Юлаев", "Северсталь" и "Локомотив" , суммарно проведя в КХЛ 420 матчей и забросив 22 шайбы.

В понедельник "Нефтехимик" также объявил о продлении контракта с 28-летним защитником Андреем Сергеевым.

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