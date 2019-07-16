Проект подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет готов к концу 2019 года

"В декабре 2019 года должны будем презентовать исполкому FISU [Международной федерации университетского спорта] детальный план-график реализации проектов. Соревнования будут проходить в трех муниципалитетах: Верхняя Пышма, Сысерть и Екатеринбург", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Проект строительства объектов и подготовки к летней Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, будет готов к концу 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Куйвашев добавил, что с нуля придется строить Дворец водных видов спорта и многофункциональную ледовую арену, остальные объекты находятся в стадии строительства, либо в стадии проработки.

"Мы рассматривали площадку на правом берегу Верх-Исетского пруда, но там бы пришлось изымать огромное количество земельных участков. Строительство объектов Универсиады на той площадке не подверглось бы серьезному риску. Эксперты говорят, что разместить деревню Универсиады, а в будущем кампуса, лучше на Новокольцовском тракте (рядом с международным выставочным центром "Экспо" - прим. ТАСС)", - отметил он.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.