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Летние неолимпийские виды спорта

Около 950 участников ожидается на чемпионате Европы по гребле на лодках "Дракон" в Москве

Чемпионат Европы по гребле на лодках класса "Дракон" пройдет 17-21 июля на гребном канале "Крылатское"
Соревнования по гребле на лодках класса "Дракон" Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Соревнования по гребле на лодках класса "Дракон"
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 950 спортсменов ожидается на чемпионате Европы по гребле на лодках класса "Дракон", который пройдет в Москве. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

"Надеемся привлечь большое количество людей, эти соревнования должны стать семейным праздником. Разрабатываем активности для зрителей, - отметил Смирнов. - Что касается участников, то ожидаем порядка 950 спортсменов".

Чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон" пройдет с 17 по 21 июля на гребном канале "Крылатское".

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Летние неолимпийские виды спорта
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