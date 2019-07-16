Около 950 участников ожидается на чемпионате Европы по гребле на лодках "Дракон" в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 950 спортсменов ожидается на чемпионате Европы по гребле на лодках класса "Дракон", который пройдет в Москве. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

"Надеемся привлечь большое количество людей, эти соревнования должны стать семейным праздником. Разрабатываем активности для зрителей, - отметил Смирнов. - Что касается участников, то ожидаем порядка 950 спортсменов".

Чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон" пройдет с 17 по 21 июля на гребном канале "Крылатское".