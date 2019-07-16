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Летние неолимпийские виды спорта

Семь иностранных клубов станут участниками ЧЕ по гребле на лодках "Дракон" в Москве

Чемпионат Европы по гребле на лодках класса "Дракон" пройдет 17-21 июля на гребном канале "Крылатское"
Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Семь иностранных клубов примут участие в чемпионате Европы по гребле на лодках класса "Дракон", который пройдет в Москве. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

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"Участие в чемпионате Европы примут порядка 25 клубов, семь - это иностранные участники, остальная часть - российские. От каждой страны может заявиться не более пяти клубов, в России отбор на этот турнир прошел на чемпионате страны, - рассказала Исхакова. - Иногда спортсмены совмещают выступления в клубах и национальной команде, но это редкость. Более престижны, конечно, соревнования национальных сборных".

"Гребля на лодках "Дракон" широко представлена в разных регионах страны, у нас большое представительство - Тверская область, Самара, Воронеж, Белгород и так далее. Что касается национальной команды, то в чемпионате Европы примут участие в общей сложности 150 россиян, это и юноши, и ветераны. У нас хорошие шансы на медали, основными соперниками традиционно являются команды Германии и Венгрии", - добавила Исхакова.

Чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон" пройдет с 17 по 21 июля на гребном канале "Крылатское".

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