Российские синхронистки сохранят техническую программу чемпионата мира для Олимпиады

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки на Олимпийских играх 2020 года в Токио в групповых упражнениях выступят с технической программой, которая позволила им во вторник победить на чемпионате мира в Кванджу. Об этом журналистам сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Россиянки в технической программе в борьбе за золото оставили позади себя китайскую и украинскую сборные. На чемпионатах мира разыгрываются медали как в технической, так и в произвольной программах. На Олимпиаде команды оцениваются по сумме двух выступлений.

"Программа еще будет немного меняться, но в основном я оставлю ее для Олимпиады", - сказала Покровская.

"Музыка для нее пришла ко мне ночью, неожиданно, когда я скучала и не могла заснуть. И вдруг, в интернете, мне попадается на глаза безумнейшая кадриль. Я услышала и поняла, что мое. Так что ее принес сам бог", - заметила она.

В программе используются русские народные мотивы. За российскую сборную выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар.

Произвольную программу группы представят 19 июля.