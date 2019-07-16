Российский боец Настюхин порвал крестообразные связки и выбыл из Гран-при One FC

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский боец Тимофей Настюхин порвал крестообразные связки колена и не сможет выступить в Гран-при организации One Championship. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Александр Скаредин.

Настюхин 31 марта в первом раунде турнира нокаутировал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Эдди Альвареса.

"У Тимофея разрыв крестообразной связки. Ждем заключение врачей, предстоит операция", - сказал Скаредин.

В активе 29-летнего Настюхина 13 побед и четыре поражения.