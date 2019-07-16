Российские синхронистки старались показать сумасшедший темп в технической программе на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу старались продемонстрировать сумасшедший темп. Об этом после выступления журналистам рассказала во вторник чемпионка мира Марина Голядкина.
Россиянки с программой под русскую народную кадриль опередили сборные Китая и Украины.
"Мы ставили программу с начала сезона и в ней старались показать сумасшедший темп, что, думаю, получилось", - сказала Голядкина.
"Думаю, что исполнили все не идеально, но Татьяна Николаевна (Покровская, главный тренер сборной - прим. ТАСС) улыбалась, а это самый главный критерий, - отметила олимпийская чемпионка Мария Шурочкина. - Можно заметить, что с каждым разом наша программа становится немного, но быстрее. Темп будет расти и расти, что и является отражением развития синхронного плавания".
В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Голядкина и Полина Комар.