Российские синхронистки старались показать сумасшедший темп в технической программе на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки в технической программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу старались продемонстрировать сумасшедший темп. Об этом после выступления журналистам рассказала во вторник чемпионка мира Марина Голядкина.

Россиянки с программой под русскую народную кадриль опередили сборные Китая и Украины.