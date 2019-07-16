СМИ: чемпион мира по футболу Кафу находится на грани банкротства

ТАСС, 16 июля. Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу оказался на грани банкротства. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Marca.

Компания Capi Penta International Player, занимающаяся управлением карьер футболистов и спортсменов, которой владеет 49-летний Кафу, оказалась не в состоянии оплатить налоги и погасить долги. В связи с этим бразильский суд наложил арест на имущество компании.

Фирме принадлежит 15 объектов недвижимости на имя Кафу, которые он заложил на сумму от $1,1 до $6 млн.

"Это моя личная проблема. Я могу продать свою собственность, свою машину, свой дом, чтобы заплатить налоги", - заявил бывший защитник.

Кафу побеждал со сборной Бразилии на чемпионатах мира 1994 и 2002 годов, а также выиграл серебро на турнире 1998 года. В его активе две победы на Кубке Америки, одна - на Кубке конфедераций. С "Миланом" он стал победителем Лиги чемпионов (2007), чемпионом Италии (2004). Также он выиграл итальянское первенство с римской "Ромой" в 2001 году.