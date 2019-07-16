Тимошинина и Назин завоевали серебро в прыжках в воду в командных соревнованиях на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россияне показали результат 390,05 балла. Победили китайские спортсмены Линь Шань и Ян Цзянь, набравшие 416,65 балла. Бронзовую медаль завоевали представители США Катрина Янг и Эндрю Капобианко (357,60).

В командных соревнованиях принимают участие одна женщина и один мужчина, которые соревнуются в прыжках с 10-метровой вышки и трехметрового трамплина, каждый из участников выполняет по три прыжка, при этом из шести прыжков половина должна быть выполнена с трамплина, а другая - с вышки. Также каждый спортсмен должен выполнить по меньшей мере один прыжок с трамплина и один с вышки, результаты прыжков суммируются. Российские спортсмены с момента введения данной дисциплины в программу чемпионатов мира (2015 год) ни разу не становились призерами турнира. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2017 году, россияне заняли 11-е место, на мировом первенстве 2015 года российские спортсмены были четвертыми.

Ранее Тимошинина вместе с Екатериной Беляевой заняли пятое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с десятиметровой вышки. Назин не сумел квалифицироваться в финал чемпионата мира в прыжках с метрового трамплина.

21-летняя Тимошинина - двукратная чемпионка Европы (2014, 2018) и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2016, 2018). 31-летний Назин является серебряным призером Универсиады (2013).

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе девять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда. Сборная России идет на втором месте (4-3-0), на третьем месте команда Украины (1-0-2).

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.