"Локомотив" и "Зенит" оштрафованы на 210 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" в общей сложности на 210 тыс. рублей. Об этом журналистам во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" 6 июля в матче за Суперкубок обыграл "Зенит" со счетом 3:2, встреча прошла на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве.

"Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, за это клубы оштрафованы по 50 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей соответственно, - сказал Григорьянц. - Болельщик "Зенита" залез на ограждение и зажег там факел, за это клуб наказан на 25 тысяч рублей. У "Локомотива" был несогласованный баннер "Мы против FAN ID", за это штраф 25 тысяч, также главный тренер Юрий Семин выходил за пределы технической зоны и был оштрафован на 10 тысяч рублей".