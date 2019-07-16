ФК "Спартак" оштрафован на 80 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с "Сочи"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 80 тысяч рублей из-за нарушений правил болельщиками в матче первого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0). Об этом журналистам сообщил во вторник глава комитета Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло во вторник в Доме футбола.

"Спартак" оштрафован за использование болельщиками восьми единиц пиротехники на 80 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - Фанаты "Зенита" скандировали песни с использованием оскорбительных выражений, штраф 10 тысяч. "Динамо" оштрафовано на 60 тысяч рублей за использование фанатами шести единиц пиротехники, а начальник команды покидал техническую зону, штраф 10 тысяч рублей. По итогам встречи с "Крыльями Советов" московский ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за использование одним фанатом файера".

"Старший тренер "Уфы" Сергей Томаров покидал пределы технической зоны - штраф 10 тысяч рублей. В матче с "Рубином" болельщики "Локомотива" скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, на такую же сумму оштрафован главный тренер Юрий Семин за выход за пределы технической зоны", - добавил Григорьянц.

Матчи первого тура прошли с 12 по 15 июля.