Путин поздравил синхронистов Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских синхронистов Майю Гурбанбердиеву и Александра Мальцева с победой в соревнованиях смешанных пар в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с золотыми медалями чемпионата мира. Вы достойно справились с поставленными задачами. В соревнованиях смешанных дуэтов сумели максимально собраться, проявить мастерство и характер, принести нашей стране очередную яркую победу. Молодцы!" - говорится в сообщении.

Россияне одержали победу в понедельник. Второе место заняли итальянцы, третье - японская пара. 20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой Европы 2018 года и двукратной чемпионкой Европейских игр 2015 года. 24-летний Мальцев - трехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017).

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе девять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда. Сборная России идет на втором месте (4-3-0), на третьем - команда Украины (1-0-2). Чемпионат мира завершится 28 июля.