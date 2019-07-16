УЕФА оштрафовал "Краснодар" на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в УЕФА заявили, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать главным тренером клуба в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro УЕФА.

"Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера", - заявили в пресс-службе УЕФА.

10 июня пресс-служба "Краснодара" сообщила ТАСС, что Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Согласно положению Российского футбольного союза об обучении и лицензировании футбольных тренеров от 6 марта 2012 года, тренерская лицензия категории А дает право работать в качестве тренера по футболу и его разновидностям, указанным в п. п. 2.3 и 2.4, а также в качестве руководителя развития молодежного футбола Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, категория А дает право работать в качестве главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.

Согласно требованиям УЕФА к кандидатам на получение лицензии Pro, каждый кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил лицензию категории А только в июне 2019 года, это означает, что он не выполнил необходимые требования и не сможет работать главным тренером в еврокубках до июля 2020 года. Как следствие этого, было вынесено решение о том, что тренеру пока запрещено начинать курсы на получение лицензии категории Pro.

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, главным тренером команды числился Олег Фоменко.

По итогам сезона-2018/19 "Краснодар" занял третье место в чемпионате России, клуб получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб под руководством Мусаева вышел в 1/8 финала Лиги Европы.