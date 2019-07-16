Стадион на 3,5 тыс. мест возвели в "Лужниках" для квалификации к ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стадион вместимостью 3,5 тыс. зрителей построен на территории столичного спорткомплекса "Лужники" для проведения матчей европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу, арена расположена на Фестивальной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России по пляжному футболу.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля. Сборная России сыграет в группе А против команд Венгрии, Германии и Эстонии. Ранее ТАСС сообщил, что команда Украины не приедет в Москву для участия в квалификационном турнире.

"Стадион вмещает 3,5 тыс. зрителей, он расположен на Фестивальной площади, у канатной дороги рядом с "Лужниками". Это где-то десять минут пешком от станции метро "Спортивная", расположение очень комфортное. Площадка готова, монтаж завершается сегодня. По традиции стадион будет без крыши, несмотря на капризы погоды", - заявили в пресс-службе.

Москва уже проводила подобный турнир, когда в 2012 году матчи европейской квалификации проходили на Поклонной горе, а сборная России получила прямую путевку на чемпионат мира, став победительницей во второй раз в истории. "Тогда была очень удобная локация, трибуны были забиты до отказа. "Лужники" после чемпионата мира 2018 года являются нашей главной футбольной ареной, а мы продолжаем нести это знамя. Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, стартующий через три дня турнир будет репетицией перед первенством мира", - добавили в пресс-службе.

Из-за отказа команды Украины участие в соревнованиях примут 19 сборных, которые будут поделены на пять групп. По итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, ставшая лучшей среди занявших четвертые места. Далее 16 команд составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных составят два квартета. Победители групп, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, ставшие третьими в группах второго этапа.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, в соревнованиях примут участие 16 сборных из шести конфедераций. Сборная России дважды выигрывала турнир (2011, 2013) и один раз становилась бронзовым призером (2015). Чемпионат мира 2017 года россияне пропустили, не сумев пройти квалификацию.