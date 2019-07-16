БК УНИКС стартует в Еврокубке 2 октября матчем в Италии

ТАСС, 16 июля. Казанский баскетбольный клуб УНИКС начнет выступление на групповом этапе Еврокубка сезона-2019/20 2 октября в гостевом матче против итальянской "Брешиа Леонессы". Об этом сообщила во вторник пресс-служба турнира.

Второй матч группы С против словенской "Цедевиты" УНИКС проведет в Казани 9 октября, третий - в гостях против французского "Нантерра" 16 октября. Затем 23 октября УНИКС встретится дома с испанским "Ховентутом", 29 октября на выезде с турецкой "Дарюшшафакой", 6 ноября дома с "Брешиа Леонессой", 13 ноября в гостях с "Цедевитой", 20 ноября дома с "Нантерром". В последних двух матчах группового этапа УНИКС встретится в гостях с "Ховентутом" 11 декабря и с "Дарюшшафакой" 18 декабря в Казани.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" в группе B 1 октября сыграет в гостях с литовским "Ритасом", 8 октября дома с итальянским "Рейером", 16 октября дома с французским "Лиможем", 22 октября в гостях с сербским "Партизаном", 30 октября - дома с турецким "Тофашем". Во втором круге краснодарцы встретятся 5 ноября дома с "Ритасом", 13 ноября в гостях с "Рейером", 20 ноября в гостях с "Лиможем", 11 декабря дома с "Партизаном", 17 декабря в гостях с "Тофашем".

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. В предстоящем сезоне победитель и финалист получат путевку в Евролигу на следующий розыгрыш. Краснодарская команда становилась победителем турнира в сезоне-2012/13, в сезоне-2017/18 краснодарский клуб дошел до финала. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.