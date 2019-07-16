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Летние олимпийские виды спорта

Умер бывший чемпион мира по дзюдо Крэйг Фэллон

Ему было 36 лет

ТАСС, 16 июля. Чемпион мира по дзюдо 2005 года британец Крэйг Фэллон скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает пресс-служба Британской ассоциации дзюдо.

Причины смерти экс-дзюдоиста не уточняются.

"Крейг был фантастическим представителем британского дзюдо и является самым успешным и талантливым спортсменом в современную эпоху мирового дзюдо от нашей страны, за которым я когда-либо имел удовольствие наблюдать. Его будет очень не хватать его семье и миру дзюдо, который потерял талантливого спортсмена и тренера. Семья и друзья Крейга в наших мыслях и молитвах в это очень печальное время", - сказал глава Британской ассоциации дзюдо Найджел Донохью.

Фэллон является последним дзюдоистом из Великобритании, кому удавалось завоевать золотые медали чемпионата мира, победив на мировом первенстве в 2005 году в Каире. В 2006-м он завоевал золотую награду чемпионата Европы. На Олимпийских играх в Пекине Фэллон стал седьмым. В 2011 году британец завершил карьеру и занялся тренерской деятельностью.

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