Судья остался без футбола. Москалева отстранят из-за ошибок на матче "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение об отстранении от работы арбитра Владимира Москалева стало одним из основных итогов пресс-конференции в офисе Российской премьер-лиги (РПЛ), которая прошла во вторник. Санкции к судье будут применены по итогам матча первого тура чемпионата России, в котором "Спартак" на стадионе "Открытие-Арена" со счетом 1:0 обыграл дебютанта премьер-лиги "Сочи". Основные споры по итогам той встречи вызвали два решения Москалева: неназначение пенальти в ворота "Спартака" в середине первого тайма и признание забитым без нарушения правил гола красно-белых в компенсированное к второму тайму время. В первом эпизоде защитник красно-белых Николай Рассказов столкнулся с игроком обороны сочинцев Яном Казаевым в штрафной площади хозяев поля, во втором другой защитник "Спартака", Самуэль Жиго, забил мяч, с нарушением правил выиграв верховую борьбу у полузащитника гостей Евгения Песегова. Кроме того, арбитр неоднократно пропускал грубые фолы игроков "Спартака" и не наказывал их желтыми карточками.

Мнение о том, что Москалев не справился с работой на матче "Спартак" - "Сочи", ТАСС еще в субботу высказывал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов. Он назвал ошибку грубейшей и заявил, что гол, оказавшийся победным, был забит с очевидным нарушением правил. Также эксперт отметил, что судье стоило назначить пенальти в ворота московской команды. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров во вторник признал, что Москалев провел неудачную игру. "По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать", - сказал он, отметив, что в моменте с падением Казаева в штрафной "Спартака" стоило назначить пенальти. Глава департамента судейства добавил, что не понимает причин, по которым судья допустил эти ошибки. Также он добавил, что даст Москалеву время прийти в себя и все проанализировать. "Естественно, за грубые ошибки он будет отстранен на какое-то время. Сроки говорить не буду", - добавил Егоров. Введение VAR и консультации по поводу гола "Локомотива" Также глава профильного департамента сообщил, что во вторник РФС отправил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеоассистента рефери (VAR) в режиме онлайн. В понедельник эта технология впервые работала на матче чемпионата России, но в режиме офлайн. Дебют системы пришелся на игру "Локомотив" - "Рубин", которая завершилась со счетом 1:1. "Мы отправили заявку на работу VAR, - сказал Егоров. - В зависимости от этого будем решать, на каких матчах он будет. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов". Он не стал называть точных сроков получения ответа от IFAB. Матчи второго тура премьер-лиги, на которых может состояться полноценное первое использование VAR, пройдут 20 и 21 июля.