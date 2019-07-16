Судья остался без футбола. Москалева отстранят из-за ошибок на матче "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение об отстранении от работы арбитра Владимира Москалева стало одним из основных итогов пресс-конференции в офисе Российской премьер-лиги (РПЛ), которая прошла во вторник. Санкции к судье будут применены по итогам матча первого тура чемпионата России, в котором "Спартак" на стадионе "Открытие-Арена" со счетом 1:0 обыграл дебютанта премьер-лиги "Сочи".
Основные споры по итогам той встречи вызвали два решения Москалева: неназначение пенальти в ворота "Спартака" в середине первого тайма и признание забитым без нарушения правил гола красно-белых в компенсированное к второму тайму время. В первом эпизоде защитник красно-белых Николай Рассказов столкнулся с игроком обороны сочинцев Яном Казаевым в штрафной площади хозяев поля, во втором другой защитник "Спартака", Самуэль Жиго, забил мяч, с нарушением правил выиграв верховую борьбу у полузащитника гостей Евгения Песегова. Кроме того, арбитр неоднократно пропускал грубые фолы игроков "Спартака" и не наказывал их желтыми карточками.
Мнение о том, что Москалев не справился с работой на матче "Спартак" - "Сочи", ТАСС еще в субботу высказывал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов. Он назвал ошибку грубейшей и заявил, что гол, оказавшийся победным, был забит с очевидным нарушением правил. Также эксперт отметил, что судье стоило назначить пенальти в ворота московской команды.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров во вторник признал, что Москалев провел неудачную игру. "По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать", - сказал он, отметив, что в моменте с падением Казаева в штрафной "Спартака" стоило назначить пенальти.
Глава департамента судейства добавил, что не понимает причин, по которым судья допустил эти ошибки. Также он добавил, что даст Москалеву время прийти в себя и все проанализировать. "Естественно, за грубые ошибки он будет отстранен на какое-то время. Сроки говорить не буду", - добавил Егоров.
Введение VAR и консультации по поводу гола "Локомотива"
Также глава профильного департамента сообщил, что во вторник РФС отправил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеоассистента рефери (VAR) в режиме онлайн. В понедельник эта технология впервые работала на матче чемпионата России, но в режиме офлайн. Дебют системы пришелся на игру "Локомотив" - "Рубин", которая завершилась со счетом 1:1.
"Мы отправили заявку на работу VAR, - сказал Егоров. - В зависимости от этого будем решать, на каких матчах он будет. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов".
Он не стал называть точных сроков получения ответа от IFAB. Матчи второго тура премьер-лиги, на которых может состояться полноценное первое использование VAR, пройдут 20 и 21 июля.
- РФС отправил запрос в IFAB на разрешение работы системы видеоассистента рефери
- РФС обсудит с ФИФА и IFAB засчитанный гол "Локомотива" в матче с "Рубином"
- Решение о месте проведения матча "Оренбург" - "Зенит" будет принято в ближайшие дни
- Матчи чемпионата России по футболу будут проводиться после 21:00 до конца августа
Вопрос о том, стоило ли засчитывать гол полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в ворота "Рубина", мог не обсуждаться на пресс-конференции, если бы VAR работал в режиме онлайн. Видиоассистент и его помощник могли дать знать главному судье о том, что мяч был забит с нарушением новых правил. Хавбек поразил ворота казанцев ударом со штрафного, когда в "стенке" из футболистов соперника находился его одноклубник. Согласно нововведениям, вступившим в силу 1 июля, игрокам атакующей команды запрещено находиться ближе, чем на метр к "стенке", составленной из обороняющихся игроков.
"Это новое правило, такие ситуации будут возникать. Никто бы не понял, если бы этот гол не был засчитан. По букве закона это нарушение, но никто не будет так делать", - отметил глава департамента судейства и инспектирования, добавив, что РФС проконсультируется по поводу эпизода с голом Миранчука с IFAB и Международной федерацией футбола (ФИФА).
Поздние матчи закончатся вместе с летом
По итогам первого тура возмущение болельщиков вызвало решение провести два из восьми матчей поздним вечером - в играх "Ростов" - "Оренбург" и "Ахмат" - "Краснодар" стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Как пояснил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин, такая практика будет применяться до конца лета.
"Это сделано с учетом того, что летом в первой половине дня температура может быть выше 35 градусов. Особенно это касается клубов из южных регионов, - сказал спортивный директор премьер-лиги. - С сентября южные клубы будут играть в другие слоты - в 14:00, 16:00 и 19:30, а "Оренбург" и "Уфа" в 11:30, то есть в 13:30 по местному времени".
Пышкин отметил, что руководство РПЛ понимало, какое неудобство доставляют большинству болельщиков игры, начинающиеся в 21:30. "По этой причине в шестом и восьмом турах мы не будем играть в это время. Хотя в это время, возможно, в некоторых регионах будет жарко. Думаю, с девятого тура игр в 21:30 уже не будет", - добавил он.
Также спортивный директор премьер-лиги высказался по поводу готовности стадионов к проведению матчей чемпионата России. По его словам, все арены, кроме стадиона "Газовик", на котором в прошлом сезоне выступал "Оренбург", готовы к играм. 7 июля он в эфире "Матч ТВ" заявил, что "Газовик" не прошел процедуру лицензирования и команде предстоит проводить домашние матчи в Самаре на "Самара-Арене".
9 июля президент РПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что лига получила письмо от президента "Оренбурга" Владимира Кияева с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России.
На данный момент неизвестно, где "Оренбург" проведет первый домашний матч чемпионата - на стадионе "Газовик" или на "Самара-Арене". В этой встрече команде главного тренера Владимира Федотова 28 июля предстоит сыграть с петербургским "Зенитом". "Решение о том, состоится ли игра третьего тура там [на "Газовике"], будет принято в ближайшие дни", - сказал Пышкин.
Сезон начался с рекорда
Главным позитивным итогом первого тура чемпионата России стоит признать рост посещаемости матчей. Так, игру между "Зенитом" и еще одним дебютантом РПЛ "Тамбовом" (2:1) посетил 46 231 зритель, что стало лучшим показателем тура. Самые низкие цифры были зафиксированы во время матча "Локомотив" - "Рубин" (1:1, 10 732 болельщика). В общей сложности восемь встреч стартового тура нового чемпионата посетили 183 617 зрителей (в среднем - 22 952), что является новым рекордом.
Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2018/19, когда на стадионы пришли 169 600 человек. Если динамика после первого тура сохранится, то может быть обновлен еще один рекорд - по общей посещаемости игр всех 30 туров чемпионата России. На данный момент абсолютно лучшим по этому показателю является прошлый сезон (4 036 196 человек на 240 матчах).