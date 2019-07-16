Российский волейболист Мороз был дисквалифицирован на полтора года за кокаин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Павел Мороз был дисквалифицирован на полтора года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен кокаин. Об этом сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

"Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована", - сообщил собеседник ТАСС.

32-летний Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018). Он является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России с 2012 по 2015 год.