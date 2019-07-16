Тимошинина и Назин заранее спланировали сценарий празднования серебряных медалей ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин перед решающим прыжком в воду в командных соревнованиях на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу спланировали сценарий празднования по случаю завоевания второго места. Об этом спортсмены рассказали ТАСС после окончания соревнований, которые прошли во вторник.

Россияне уступили лишь китайским спортсменам Линь Шань и Ян Цзяню. В командных соревнованиях принимают участие одна женщина и один мужчина, которые соревнуются в прыжках с 10-метровой вышки и трехметрового трамплина, каждый из участников выполняет по три прыжка, при этом из шести прыжков половина должна быть выполнена с трамплина, а другая - с вышки.

"Изначально планировалось выступление Никиты Шлейхера, но ему завтра утром стартовать - надо обязательно брать олимпийскую лицензию, поэтому было принято решение поставить меня. И я Юле сразу обрисовал расклад. Изначально она хотела делать более легкий прыжок, но я ей сказал идти ва-банк и ставить один из самых сложных прыжков у девочек", - рассказал Назин.

"С легкой программой мы бы медаль не завоевали, - пояснил он. - План был такой: я прыгаю, сажусь на край бассейна и смотрю, как прыгает она. И перед своим прыжком Юля посмотрела, сижу я или нет. Вышла, "попала" и я вскинул руки вверх".

Серебряная медаль стала для Назина первой на чемпионатах мира. "Сегодня у Сергея день рождения, и это такой ему подарок. Я очень рада", - сказала Тимошинина.

"В 2005 году я в свой день рождения первый раз прыгнул на чемпионате мира, и сделал это очень плохо. И вот, 14 лет спустя жизнь преподнесла подарок, - отметил Назин. - Я очень долго шел к этой цели, хотелось медаль на больших соревнованиях. Мне сегодня 32 года, а все мои ровесники уже закончили карьеру. Но я еще не останавливаюсь - следующий, олимпийский год я прыгаю".